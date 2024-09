Inter-Milan la differenza è tutta in difesa Sommer blindato Maignan prende troppi gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Così vicini, così distanti. Nerazzurri e rossoneri sono divisi da pochi chilometri in linea d’aria, quelli che dividono le due sponde del Naviglio. Nella propria area, però, sono agli antipodi. Fasi difensive opposte: nel modulo, nell’pretazione, nei numeri. In vista del derby le cifre, in questo senso e da qualche tempo, dicono forte e chiaro. L’anno scorso la squadra di Inzaghi ha chiuso al primo posto anche in merito alle reti subite: 22 in 38 partite, a conti fatti il miglior reparto dei principali campionati europei.secondo, in classifica, ma addirittura undicesimo per gol incassati: 49., entrambi in lizza per il premio di miglior portiere dell’anno, si erano ritrovati ad avere a che fare rispettivamente con 113 conclusioni (altro primato) e 163 (tredicesimo posto, peggio anche di Cagliari e Udinese).