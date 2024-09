Infarto curato con gli antidolorifici | l’assurda morte dell’attrice 28enne Francesca Carocci

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 6 settembre 2024)con gli: morta l’attriceLe hannouncon un antidolorifico: èe tragica vicenda riguardante ladi, attrice. L’interprete è deceduta a marzo 2024 ma due giorni prima, il 28 febbraio, si era recata al pronto soccorso dell’Aurelia Hospital, a Roma, a causa di un’improvvisa fitta al petto. I medici, però, l’hanno rimandata a casa con un antidolorifico. L’autopsia, come rivela La Repubblica, ha svelato che la giovane soffriva di una patologia cardiaca. Ecco perché ora la procura di Roma indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. Secondo quanto ricostruito, infatti, laera stata sottoposta a una serie di esami, tra cui un elettrocardiogramma, motivo per cui la procura di Roma ha deciso di approfondire la questione.