Harris contro Trump | il dibattito decisivo Ecco quando e dove vederlo in diretta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il confronto tra Kamalae Donaldsi preannuncia infuocato e potrebbe segnare un momento cruciale per il futuro politico degli Stati Uniti. Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 settembre, alle ore 2:30, iltra Kamalae Donaldsarà trasmesso indal National Constitution Center di Filadelfia. In Italia, l'evento andrà in onda sul Nove, accompagnato da un panel di esperte. Un momento cruciale Ilsegnerà uno dei momenti più attesi della campagna elettorale, conpronti a confrontarsi su temi decisivi.dovrà dimostrare la solidità delle politiche dell'amministrazione Biden, mentrecercherà di rafforzare la sua candidatura, puntando su economia e sicurezza. Il commento italiano Il canale Nove offrirà la copertura