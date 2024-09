Giornata del Fair Play Lo spirito del Panathlon Club

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sabato 7 settembre come ogni anno è stato proclamato il "WorldDay –Mondiale del". Ildi Lucca si augura che nelle gare sportive di questo fine settimana, a tutti i livelli, gli atleti cerchino di tenere un comportamento adeguato. Illucchese, presieduto da Lucio Nobile, come tutti ia livello mondiale, celebra laMondiale del, ed anche il proprio sessantatreesimo compleanno, visto che è nato proprio il 7 settembre del 1961. Il WorldDay rappresenta l’occasione per riaffermare quei temi che ilha contribuito per primo a divulgare nel corso della sua lunga storia. In questamondiale si riafferma l’idea che ilpuò essere promosso da grandi iniziative nazionali e piccoli gesti semplici.