Foggia ragazza muore durante intervento | 50 tra familiari e amici aggrediscono medici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Ce l’hanno ammazzata”. Con questa convinzionidi unadi 23 anni mortaunchirurgico hanno invaso il reparto di chirurgia toracica del policlinico Riuniti die aggreditoe infermieri. Una cinquantina le persone che sarebbero riuscite a superare l’ingresso della struttura e una ventina, stando ad indiscrezioni, quelle che sarebbero entrate in contatto con il personale sanitario. A farne le spese, in particolare, un chirurgo, che è stato colpito con diversi pugni in faccia e ha riportato ferite e contusioni, un secondo medico spintonato e finito per terra e una dottoressa che ha riportato la frattura di una mano. “Sembrava Gomorra”, ha esclamato un testimone. Altro personale è riuscito a barricarsi in una stanza e ad allertare le forze dell’ordine. La polizia è intervenuta riportando la calma ma non senza difficoltà.