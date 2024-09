Empoli De Sciglio | Voglio rimettermi in gioco mi serviva fare un passo indietro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Si è tenuta in mattinata la conferenza stampa di presentazione di Mattia De, nuovo giocatore dell’: “Il mio obiettivo era quello diin, a prescindere dal dove.dimostrare che sto bene dopo l’infortunio al ginocchio e ripartire. Quello che mieraune sono convinto che, di cui tutti mi hanno parlato benissimo, sia il posto adatto“. “Mi ha fatto piacere l’interesse dell’perché sentivo la necessità di tornare a sentirmi importante. Dopo aver riflettuto qualche giorno ho accettato l’offerta. Qui sono il più vecchio, perciò porto la mia esperienza per dare una mano – ha raccontato il difensore – Passare da realtà come Milan e Juve anon mi ha spaventato, anzi credo cheesperienze in realtà modeste possa farti crescere.