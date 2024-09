Da Fornero a Sangiuliano anche i politici piangono Ma il contesto fa una bella differenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) di Leonardo Botta I sociologi si stanno interrogando, nelle ultime ore, su un curioso fenomeno: il pianto di un ministro in diretta tv. Dopo quelle di Elsadurante la conferenza di presentazione della manovra lacrime (mo’ ci vuole) e sangue del governo Monti (correva l’anno 2011), l’altro giorno è toccato a Gennaro, reggente il dicastero della cultura, irrorare il proprio viso nel salotto tutto sommato amico e accomodante del Tg1. Partendo dall’assunto che in entrambi i casi si sia trattato di pianti sinceri, vorrei disquisire brevemente dei diversi contesti in cui essi si sono consumati. Per lasi trattò, oggettivamente, di un cedimento emotivo a valle di un duro e concentrato lavoro di messa a punto della finanziaria resa necessaria dalle condizioni di incipiente default in cui il governo Berlusconi IV aveva lasciato l’Italia.