Conte in casa del Pd a Reggio Emilia Campo largo? Io preferirei coeso Renzi fa perdere voti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 –? Semmai. Così declina Giuseppe, leader dei 5 Stelle, la prospettiva della futura alternativa al governo Meloni. Molto futura però, a giudicare dalle bordate che l’ex premier spara dal palco della Festa Nazionale dell’Unità di; il bersaglio ad alzo zero è Matteo, ma ci sono distinguo pure su altre tematiche. Ma il 2027 è lontano e il dibattito con candidato presidente della Regione-Romagna, Michele de Pascale, moderato dalla direttrice del Qn-Quotidiano Nazionale, Agnese Pini, finisce per essere più chiaro sui temi attuali che su quelli a lunga scadenza. Il teatro che i Dem, per il loro vernissage, hanno dedicato a Enrico Berlinguer, è pieno in ogni ordine di posti, e tanti restano in piedi.