Calcio in lutto è morto Gaetano Salvemini Allenò l’Empoli nella prima Serie A

(Di venerdì 6 settembre 2024) Empoli, 6 settembre 2024 – A Empoli lo ricordano soprattutto per la stagione 1986/87, ladegli azzurri inA. Contrariamente a tutti i pronostici, la squadra si salvò all’ultima giornata grazie ad un incredibile combinazione di risultati e misterpassò alla storia come il primo tecnico ad aver conquistato la salvezzamassima categoria. Oggi, all’età di 82 anni, l’allenatore èsua casa di Reggio Emilia, dove viveva da tempo. Nato a Molfetta il 15 gennaio del 1942,aveva legato alla Toscana parte della sua carriera sia da calciatore e che da allenatore. Dal 1970 al ‘73 aveva militato proprio neldi passare alla Lucchese e poi al Siena. In maglia azzurra era tornato pochi anni dopo, chiudendo l’esperienza da giocatore per cominciare quella in panchina.