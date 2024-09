Auto vandalizzate e finestrini rotti | In via Magrini uno stillicidio non se ne può più

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Bergamo.a raffica, senza un perché. “Vi scrivo per segnalare una situazione che ormai ha raggiunto livelli di insostenibilità in via– denuncia Guido Tramontano, un residente -. Da circa sei mesi, la nostra strada è vittima di continui raid notturni in cui leparcheggiate vengono, in particolare ivengono sistematicamente distrutti, senza che venga sottratto nulla. Un atto di pura barbarie, apparentemente fine a se stesso, che ha esasperato tutti noi”. L’ultima volta proprio ieri (giovedì 5 settembre) quando Tramontano racconta di essersi trovato il vetro della sua Jeep Renegade “disintegrato” e la “portiera divelta” (nella foto sotto, ndr). “Ogni dieci o quindici giorni – dice – c’è qualcuno che subisce danni.