Altro ritocco all' ingiù dei prezzi dei carburanti Diesel mai così in basso da oltre un anno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 6 settembre 2024) In un mercato che registra ancora in lieve calo le quotazioni dei prodotti raffinati, si conferma il deciso rideideialla pompa. Il prezzo del gasolio self service - segnala la Staffetta Quotidiana - ha raggiunto in media nazionale il livello di maggio 2023. Le medie dell'Osservatoriodel ministero delle Imprese vedono la benzina self service a 1,788 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,792, pompe bianche 1,780),self service a 1,664 euro/litro (-3, compagnie 1,667, pompe bianche 1,656). Imedi praticati del Gpl sono tra 0,720 e 0,746 euro/litro (no logo 0,708). Infine, imedi del metano auto vda 1,327 a 1,409 euro/kg (no logo 1,346).