16enne ucciso | in passato fermato denunciò gli altri ragazzi

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Il mio cliente non conosceva la vittima, ma inaveva denunciatoni, forse del suo stesso gruppo". Lo ha detto l'avvocato Simone Ferraioli, che assiste ilarrestato mercoledì sera per l'omicidio di un coetaneo in via Piave a Bologna, Fallou Sall, e il ferimento di un altro giovane. Davanti al Gip del Tribunale dei minori, Anna Filocamo, si terrà l'udienza di convalida del fermo. "I genitori gli sono molto vicini, ma non è ancora riuscito ad incontrarli, forse potrà farlo oggi. La sua è una famiglia normalissima, prima vivevano a Rimini e poi per il lavoro del padre si sono trasferiti a Bologna".