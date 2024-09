Violenti temporali al Nord | strade allagate a Milano nel Torinese 30 persone isolate per il crollo di un ponte

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 5 settembre 2024) AGI - Un violento temporale ha colpitodalle prime ore del mattino, causando allagamenti e disagi alla circolazione. Non ci sono preoccupazioni al momento per i livelli di Lambro e Seveso, come scritto su Facebook dall'assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli: "Allerta meteo in corso dal pomeriggio e dalla mezzanotte di ieri sera. In città nella notte tra le 5 e le 9 sono caduti 27mm nella zona ovest, 18mm a Rho, meno a est con 13mm a Lambrate e 11 a Cinisello. Anei bacini di Seveso e Lambro alcune piogge più intense nel tardo pomeriggio, e nella notte invece scarse. Livelli dei fiumi per ora ancora molto bassi, sia per il Seveso che per il Lambro. Per il Lambro nessuna preoccupazione per ora nel Parco, ne' nel quartiereLambro". Tuttavia, continua Granelli, "icontinueranno tutta la giornata odierna, probabilmente con maggiori intensità .