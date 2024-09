Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Perugia, 5 settembre 2024 -, classe 2005, umbro di Perugia, è l'che frequenterà la prestigiosadi, nel New Jersey, per il quadriennio 2024/2028. Il giovanesi appresta a seguire un percorso di studi specializzato in politica dopo aver ottenuto una consistente borsa di studio dall'ateneo degli Stati Uniti primo nelle classifiche di ranking, dove hanno studiato personaggi del calibro di John F. Kennedy, John Nash, Alan Turing, Michelle Obama e Jeff Bezos, e dove viveva Albert Einstein, sepolto all'interno del campus.