US Open Vavassori-Errani vincono il doppio misto!

(Di giovedì 5 settembre 2024) Saràe Andreail torneo diagli US! Una prima volta storica per la coppia azzurra che entra, di diritto, nell’albo d’oro dello Slam americano battendo in finale la coppia a stelle e strisce composta dagli americani Taylor Townsend, n.48 Wta e Donald Young, in due set con il punteggio di 7-6 / 7-5. Nel primo set si arriva sul 5-5 senza perdere turni di battuta. Gli americani brekkano alla seconda palla utile per il 5-6 ma subiscono il controbreak per il 6-6: tie-break nettamente aper 0-7. Nel secondo setsi portano subito sull’1-3 con un break di vantaggio, ma vengono raggiunti sul 4-4 perdendo il settimo turno di servizio.chiudono il match 5-7 al terzo matchpoint utile. L'articolo USil! CalcioWeb.