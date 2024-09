Uno dei Prof se ne va Terremoto nello studio di Amici | Perché di quella non ne può più

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 5 settembre 2024) La nuova edizione didi Maria De Filippi, uno dei talent show più seguiti di Canale 5, sta per tornare con la sua 24esima stagione, ma quest’anno potrebbe riservare delle sorprese. Tra i rumors più insistenti, si parla di una possibile uscita di scena di Raimondo Todaro, maestro di danza del programma. Sebbene non vi siano conferme ufficiali, fonti vicine al programma indicano che Todaro potrebbe non far parte del corpo docente nella nuova edizione, e le ragioni sembrano legate a tensioni interne. Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiù, le frequenti discussioni tra Raimondo Todaro e la storica insegnante di danza, Alessandra Celentano, avrebbero contribuito a logorare il rapportoessionale tra i due.