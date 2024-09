Un residente su 4 è anziano | Sosteniamo bisogni e diritti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) "La Carta europea deifondamentali delle persone – spiega il consigliere Maurizio Carbonera – sancisce e invita a rispettare idegli anziani che, con l’avanzare dell’età, hanno maggior esigenza di ricevere attenzione e cure. È compito delle istituzioni – precisa – tutelare l’come individuo, affinché ogni suo diritto venga rispettato". Con questo obiettivo, il Consiglio comunale ha approvato una delibera che rafforza il ruolo della Commissione consiliare Servizi alla persona, proprio per promuovere idelle persone anziane e porsi all’ascolto delle loro esigenze. Il consigliere Carbonera, pdella Commissione, è a disposizione per ricevere le istanze da parte dei cittadini che hanno bisogno di aiuto per servizi e come ruolo di collegamento tra cittadini e uffici.