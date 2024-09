Un reality non porta lavoro non mi aspettavo niente e non ho meriti devi costruire un percorso Il rapporto con Katia? Facile mollare ma io la amo ancora | parla Ascanio Pacelli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nel 2004 ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello, ha lavorato in radio e in televisione. Adesso, dal piccolo, è passato al grande schermo. Si è tolto una soddisfazione dopo l’altrache, quest’anno, ha debuttato come attore alla Mostra del Cinema di Venezia con “Il tempo ènostro” di Maurizio Matteo Merli, primo film italiano sul golf. Protagonista del lungometraggio – presentato nello spazio “Confronti” delle Giornate degli Autori e con la partecipazione straordinaria di Andrea Roncato –, l’ex gieffino interpreta Tancredi, un uomo che, dopo diversi anni trascorsi trae famiglia, decide di abbandonare la precedente vita per dedicarsi alla sua passione sul green. “Una delle cose più belle che mi hato il Grande Fratello negli ultimi 20 anni è il fatto di poterre di golf – ha rivelatoin un’intervista a Today –.