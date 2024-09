Tragico incidente sulla A1 | muoiono una persona e un cane

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 5 settembre 2024) BARBERINO – Unae unhanno perso la vita nella notte fra il 4 e il 5 settembre sull’autostrada A1 in direzione nord, all’altezza del chilometro 258, nelle vicinanze di Barberino del Mugello. Per cause ancora non chiare e sotto la lente della Polstrada di Firenze si sono scontrati tre mezzi pesanti, un furgone e un fuoristrada. Ad avere la peggio i conducenti e gli occupanti di questi ultimi due veicoli. Per liberare i corpi dai mezzi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con due squadre da Firenze Ovest e Calenzano, due poli soccorsi e l’autogru. Il furgone e il Suv coinvolti nell’mortale (foto vigili del fuoco)Un lungo intervento che è servito a liberare le persone rimaste incastrate nel fuoristrada e nel furgone fra le quali anche i corpi senza vita di unae di un