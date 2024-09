Traffico Roma del 05-09-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati sta calando di intensità alsulla rete viaria cittadina spostamenti penalizzati dal maltempo sta piovendo In alcune zone dell’hinterland capito alcuni casi la pioggia accompagnata da temporali non te l’ho inviato la massima cautela nella guida sul Raccordo Anulare rallentamenti atlante in carreggiata interna dal video con laNapoli fino all’uscita Ardeatina carreggiata esterna e rallentamenti dalla Ardeatina all’uscita Ciampino ancora code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da via Fiorentini alla tangenziale est in tangenziale code ora dallo svincolo Salaria all’uscita di Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico abbiamo ancora code sulla Cassia sulla Flaminia rispettivamente tra la storta e Tomba di Nerone e da labbro al bivio di Tor di Quinto code anche sulla Salaria dal raccordo alla tangenziale la polizia locale ...