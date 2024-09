The Spell Brigade è pronto al lancio

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 5 settembre 2024) È tempo di rispolverare quel vecchio libro di incantesimi in latino che avete trovato nella soffitta della nonna quando avevate 12 anni! Bolt Blaster Games è finalmente lieta di annunciare la data di uscita del suo straordinario, caotico e frenetico titolo bullet-heaven: The. Radunate i vostri amici o reclutatene di nuovi! Il gioco offre un'esperienza multiplayer cooperativa online coinvolgente e adrenalinica per 1-4 giocatori, con un piccolo ma importante dettaglio: il fuoco amico è attivo! Affinate i vostri incantesimi, perfezionate quei grimori e immergetevi in un'arena piena di mostruosità. E non dimenticate di scherzare con i compagni; niente è meglio di una bella risata in squadra! Thesarà disponibile su Steam dal 16 settembre!