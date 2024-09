Tchatchoua nuova opzione per l’Inter? Profilo tutto da crescere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un nuovo protagonista della Serie A risponde al nome di Jackson. Il terzino del Verona ha iniziato la stagione mostrando nuovi aspetti del suo talento. Ma siamo solo all’inizio della scoperta del suo potenziale.DI MERCATO – Il calciomercato è appena chiuso, ma come si sa in realtà non si ferma mai. Con la questione Dumfries ancora aperta in casa Inter ci si guarda attorno con attenzione sui profili che potrebbero coprire il ruolo di esterno destro. E queste prime giornate di Serie A hanno messo nei radar un nome nuovo. Quello di Jackson. CRESCITA NELLASTAGIONE – Il camerunese classe 2001 è arrivato al Verona nella scorsa stagione, come esterno offensivo. Ha trovato però un suo ruolo come terzino destro in una linea a quattro nella formazione di Baroni. Lo scorso anno ha giocato da titolare, senza però lasciare un grosso segno.