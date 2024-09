Strage Paderno finito interrogatorio del 17enne Oggi l' udienza di convalida del fermo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ènel carcere minorile Beccaria di Milano l', davanti al gip per i minori Laura Margherita Pietrasanta, delche nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre nella villetta familiare aDugnano, nel Milanese, ha ucciso a coltellate il padre, la madre e il fratello di 12 anni. "Ho compiuto questo gesto perché pensavo in quel momento che potesse essere la soluzione a un malessere che provavo da giorni, ma non ce l'avevo con la mia famiglia, non ci pensavo dal giorno prima, anzi pensavo anche ad altre soluzioni come andarmene di casa". E' quanto avrebbe detto, come ha sintetizzato il suo legale, ildavanti al gip per i minorenni durante l'di un'ora e mezza circa. La difesa ha proposto al gip per i minorenni di Milano che il ragazzo non rimanga in custodia cautelare in carcere ma venga trasferito in una comunità.