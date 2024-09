Spalletti | Sono un allenatore diverso ho fatto tesoro degli errori Contro la Francia dovremo essere squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Parigi, 5 settembre 2024 – “Oggi, perché la nostra vita diventa migliore se capiamo cosa ci succede e perché. Hodell'esperienza precedente, mi sembra di aver capito delle cose”: lo ha detto Lucianonella conferenza stampa al Parco dei Principi, alla vigilia della sfidalain Nations League. L’Italia, dopo il disastroso Europeo, è quindi pronta a ripartire. Il primo esame è subito durissimo: “Laè una formazione di alto livello, mi aspetto una partita con delle difficoltà in cui si può sopperire essendo. Devequesta la nostra arma. Ho visto cose buone negli allenamenti, le vorrei vedere ripetere in campo", ha spiegato il ct azzurro. Quando gioca l’Italia in Nations League 2024-25: girone, calendario e regolamento "Abbiamo iniziato questo nuovo percorso, pensando a giocatori che potevano darci una mano.