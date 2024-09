Songs of the Summer 2024 Anna sul podio della classifica di TikTok

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’estatesarà ricordata per la varietà di suoni che hanno dominato, dalla potenza del reggaeton fino alla rinascita di brani storici grazie alla creativitàcommunity. Gli utentipiattaforma hanno fatto da cassa di risonanza per artisti emergenti e veterani, confermando ancora una volta il potere social di riscoprire e lanciare successi musicali in tutto il mondo. Tra i protagonisti indiscussi di quest’estate c’è, che con il suo brano 30°C è riuscita a conquistare il terzo gradino deldelle canzoni più amate e condivise su, laitaliana delle canzoni più amate In Italia, ladelleof thesuha offerto spazio a una grande varietà di generi musicali: il brano che ha sbaragliato la concorrenza, sia in Italia che a livello globale, è stato Gata Only dei cileni FloyyMenor & Cris Mj.