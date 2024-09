Schianto a Nettuno muoiono un bimbo di 5 anni e la zia incinta    

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 5 settembre 2024) AGI - Tragedia mercoledì sera alle 20.30 a, sul litorale romano. Una 39enne, in gravidanza, e il nipotino di 5sono morti nello scontro tra l'auto su cui viaggiavano, una Fiat, e un'altra vettura, avvenuto in via del Cervicione. Alla guida la sorella gemella della vittima e madre del bambino, anche leial settimo mese. La donna ferita, trasportata all'ospedale San Camillo di Roma, si trova in "osservazione ed è stabile", riferiscono ad AGI fonti del nosocomio. Grazie all'intervento dei sanitari della struttura, "è stato evitato il cesareo d'urgenza" inizialmente previsto grazie a un "attento monitoraggio da parte degli specialisti". La donna è "in buone condizioni fisiche" ed è seguita dagli psicologi dell'ospedale e dai familiari.