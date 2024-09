Scherma Bebe Vio e le azzurre si confermano sul podio alle Paralimpiadi per la terza edizione di fila!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Per laParalimpiade consecutive l’Italia conquista la medaglia nella prova a squadre di fioretto femminile. Dopo il bronzo di Rio 2016 e l’argento di Tokyo 2020, oggi è arrivato un altro meraviglioso bronzo. Sula Parigi 2024 ci salgonoVio Grandis, Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Rossana Pasquino. Per la conquista della medaglia è stata decisiva per lela vittoria nella finale per il bronzo contro Hong Kong. Una sfida che ha visto le ragazze del CT Simone Vanni imporsi con il punteggio di 45-33. Mogos e Vio portano l’Italia sul 10-3, ma le asiatiche ribaltano tutto con un 12-2 di Yu su Trigilia. Quest’ultima, però, si riscatta subito con un 7-2 contro Tong. Da quel momento lehanno preso il largo, chiudendo poi conVio alla quarantacinquesima stoccata.