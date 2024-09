Osimhen al Galatasaray Icardi non l’ha presa benissimo | il messaggio ‘criptico’ dell’ex Inter

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 5 settembre 2024)esprime il suo malcontento dopo l’arrivo dial: Buruk prepara una strategia per evitare tensioni. L’arrivo di Victoralha scatenato un vero e proprio terremoto nel club turco e tra i tifosi. L’ex attaccante dell’, Mauro, che fino a poco tempo fa era il centravanti titolare dei giallorossi, non sembra aver accolto con entusiasmo la nuova stella che si aggiunge alla sua squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,avrebbe manifestato il suo malcontento con unpiuttosto sibillino su Instagram. In un post che ha subito attirato l’attenzione, l’argentino ha scritto: “Il Leone domina in silenzio, mentre i cani abbaiano per attirare l’attenzione”. L’immagine condivisa ritraecon un’espressione fiera e un leone tatuato sul petto, suggerendo una metafora di superiorità e determinazione.