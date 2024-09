Nettuno monsignor Vincenzo Viva e Marco Omizzolo a confronto sul capolarato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 – Sabato 7 settembre, a partire dalle ore 20 in piazza Guglielmoni, si terrà un importante evento incentrato su temi cruciali come la giustizia sociale, la legalità e il lavoro dignitoso. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Ecumenismo e Dialogo interreligioso della Diocesi di Albano, in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di, la Comunità Laudato sì Castelli Romani e con il patrocinio del Comune di, vuole essere un momento di riflessione eaperto a tutta la cittadinanza. La memoria di Satnam Singh e un futuro di speranza – A 125 anni dalla fondazione della Banca di Credito Cooperativo di, nata per sostenere gli agricoltori più fragili, l’evento ricorderà la tragica storia di Satnam Singh, il bracciante indiano morto a Latina in condizioni disumane.