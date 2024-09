NELLA STORIA! Sara Errani e Andrea Vavassori vincono il doppio misto agli US Open prima coppia tutta italiana in uno Slam!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024)fanno la: insieme, formano lavincitrice di un torneo del Grandein. Il trionfo del duo tricolore arriva battendo laUSA formata da Taylor Townsend e Donald Young per 7-6(0) 7-5. L’Arthur Ashe Stadium si tinge dei colori dell’Italia, e in particolare di due parabole sportive davvero belle da ricordare e ripercorrere. Peril sesto, comprendendo i cinque con Roberta Vinci, e l’aver vinto su tutti i campi centrali degli, trafemminile,e Olimpiadi. Perè lagioia e il coronamento di un anno davvero bellissimo, vissuto per buona misura insieme a Simone Bolelli. Nei primi tre game, praticamente, non succede nulla di rilevante. Accade qualcosa nel quarto, quando delle buone iniziative a firma Townsend mettono in pericolo