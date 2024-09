Messina per settimo anno miglior ceo del settore bancario Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Intesa Sanpaolo si conferma ancora una volta prima in Europa per le relazioni con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari e per gli aspetti Esg, secondo la classifica 2024 stilata dalla società di ricerca specializzata Extel (precedentemente Institutional Investor Research). Nell'ambito deleuropeo, Carlo, consigliere delegato e ceo del gruppo - è ilchief executive officer per ildall'introduzione, nove anni fa, della classifica che tiene conto sia del voto degli investitori istituzionali che degli analisti finanziari. Negli altri due anni, Carlosi è classificato al secondo posto. Il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo si è classificato al primo posto, per il terzo, tra quelli delle banche europee nella specifica graduatoria, introdotta per la prima volta tre anni fa.