Massa Carrara conto alla rovescia per il porto Entro due mesi il verdetto sul nuovo Piano regolatore

5 settembre 2024 – Si avvicina l'ora delper ildeldi Marina di. Ma a che punto siamo? In questi giorni molti sono intervenuti sull'argomento facendo più che altro confusione. "Vediamo di fare chiarezza – dice Orietta Colacicco, presiente dell'associazione Paladini Apuoversiliesi che da anni si batte per la salvaguardia della spiaggia –. Qualcuno pensa e dà per scontato che il progetto così com'è verrà approvato. Qualcuno dice che il Consiglio superiore dei Lavori pubblici deciderà in funzione del decreto di Vas (Valutazione ambientale strategica), per la verità molto critico tanto da porre diverse condizioni, raccomandazioni, suggerimenti e osservazioni. A noi Paladini Apuoversiliesi risulta che la procedura di Vas sia una cosa, il parere del Consiglio superiore Lavori pubblici un'altra.