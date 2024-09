Maltempo allerta rossa in Veneto A Milano il Seveso arriva alla soglia d' attenzione

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 5 settembre 2024) Èsu quasi tutta l’Italia:in, mentre è arancione in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana (oltre che su alcuni settori del). Gi, invece, in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. Piogge molto intense sul Piemonte con rii esondati. Forti piogge e disagi anche il Liguria e Valle d'Aosta. Nella notte intense precipitazioni a, che proseguono in mattinata: interventi dei Vigili del fuoco per scantinatigati e alberi pericolanti. In via Silla quattro auto sono rimaste bloccate in panne in un sottopassogato. Intanto il fiumeha raggiunto "lad'", come comunica la Protezione Civile del Comune. Sotto controllo il Lambro (LE PREVISIONI METEO).