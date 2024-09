Luna Rossa batte in scioltezza Orient Express e si qualifica per le semifinali di Louis Vuitton Cup!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024)continua a volare nel round robin dellaCup, il torneo che determinerà chi saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha surclassatoin condizioni di vento leggero (attorno agli otto nodi) e ha vinto la quinta regata consecutiva nelle acque di Barcellona, confermando la propria imbattibilità in questo evento e rafforzando il primo posto nella classifica generale del raggruppamento.