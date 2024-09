LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Caironi fatica ad ingranare poi si scioglie e vince un grande argento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.05 Termina qui latestuale della giornata odierna dell’leggera alledi Parigi. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 22.03 Martinahato adnella finale del salto in lungo T63. L’azzurra ha avuto difficoltà nel trovare la giusta rincorsa realizzando quattro salti non all’altezza del proprio valore. L’italiana si è poi liberata nel quinto balzo saltando a 5.06. Nell’ultimo tentativo l’azzurra, già certa dell’, ha tentato, invano, di superare Vanessa Low 22.01 Con la conclusione di questa gara è terminata la sessione serale odierna dell’leggera.