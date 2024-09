La Camera violata Avviata un’indagine sulla sicurezza interna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Andare in giro per Montecitorio e i palazzi istituzionali con veri e propri “occhiali intelligenti“, come testimoniano i contenuti pubblicati sui social da Maria Rosaria Boccia, al di là delle valutazioni politiche, pone diversi interrogativi di. L’ennesimo caso mediatico che ha investito il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha scatenato la reazioni di alcuni Paesi europei i quali hanno interpellato Palazzo Chigi sui rischi dilegati alle informazioni in possesso della consulente Boccia. La donna avrebbe registrato di nascosto audio e video. Gli occhiali smart, infatti, possono scattare foto e girare video, fare ascoltare musica, effettuare chiamate e persino trasmettere in livestream direttamente da Facebook e Instagram. Il tutto senza tirar fuori il telefono dalla tasca, ma grazie a funzionalità associate ai dispositivi collegati a Meta.