It Ends With Us Blake Lively ancora al centro delle polemiche | ecco perché

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 settembre 2024 – Continuano le discussioni che da settimane vedonoaldi polveroni sui social. L’attrice americana è stata scelta per interpretare Lily Bloom, la protagonista del film ‘ItUs’, tratto dal romanzo di Colleen Hoover. Il film (di cuiè anche produttrice esecutiva) è uscito nelle sale italiane il 21 agosto, ma lesulla star erano iniziate qualche giorno prima e non accennano a placarsi nemmeno adesso. Trama Lily Bloom è una giovane di provincia che si trasferisce a Boston per realizzare il sogno di aprire un negozio di fiori. Nella nuova città, Lily incontra Ryle Kincaid, un neurochirurgo (Justin Baldoni, che è anche il regista del film). Tra i due scatta subito un'intesa. Lily e Ryle, tuttavia, sembrano avere obiettivi diversi: lei cerca il grande amore, lui storielle di una sola notte.