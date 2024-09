Il primo cittadino di Vitulazio risponde al grido di allarme della UGL Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 5 settembre 2024). Lo scorso 3 settembre la UGLlanciava undipere province. La risposta non si è fatta attendere, infatti ildisindaco Antonio Scialdone lo scorso 05 settembre riceve la delegazioneUGL UTL. Durante l’incontro il segretario Unione territoriale provinciale Antonio Maturo ha subito messo in risalto la grande estensione territoriale dicercando chiarimenti ed informazioni sul perché si registrano numeri bassi sull’occupazione lavorativa e cosa sarà fatto in futuro per attirare investitori sul territorio , quali sono i progetti fondamentali che servono per aumentare il lavoro facendo ben presente alil momento critico che l’indotto industriale e di conseguenza dell’intero territorio die province stia passando sotto gli occhi di politiche monche. IlDott.