Il cibo in carcere fa scontare una seconda pena | È una forma di tortura Storie da dietro le sbarre

(Di giovedì 5 settembre 2024) L'attesa del pasto nelle carceri avviene generalmente in un silenzio interrotto solo dal rumore dei passi dei “portavitto” che si avvicinano, dal clangore metallico delle chiavi e dall'apertura delle porte di metallo; l'attesa diventa palpabile, quasi un'entità a sé stante che occupa la cella. Quando finalmente il carrello delarriva, si crea una sorta di rituale meccanico. Ilè spesso insapore, la consistenza monotona, e raramente offre una vera soddisfazione, c’è quello che offre “la casanza” (nel gergo carcerario è ilstesso). E in Italia, anche causa del sovraffollamento delle carceri, gli oltre 67mila ristretti mangiano chiusi in cella. «Al 31 marzo 2024 erano 61.049 le persone detenute, a fronte di una capienza ufficiale di 51.178 posti.