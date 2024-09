Grifo passi avanti verso la firma Fg e Academy cambiano le carte in tavola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) La trattativa per la cessione delle quote del Perugia calcio è entrata nel vivo. Tra alti e bassi e variazioni sul tema, tra domani e gli inizi della prossima settimana le parti dovrebbero mettere nero su bianco di fronte al notaio. Ma tante cose sarebbero cambiate rispetto all’accordo che Santopadre e Faroni avevanoto settimane fa con valore fino al 30 agosto. Sono cambiate alcune cifre, sono cambiati i rapporti e potrebbero cambiare anche le condizioni di vendita. L’affare, però, nonostante qualche frizione e disaccordo sulla valutazione di alcune situazioni, non sarebbe in discussione. Nel contratto preliminare Faroni avrebbe preso l’80 per cento e Santopadre il 20 per cento, con l’attuale presidente che sarebbe rimasto fino a giugno prossimo. Rimasta invariata la prima tranche di pagamento che verrà liquidata al momento dell’atto: 300mila euro per iniziare.