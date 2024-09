GP Industria&Artigianato 2024 il percorso ai raggi X Decisivi i passaggi sulla salita del Fornello

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Domenica si disputerà la quarantaseiesima edizione del Gran Premio Industria&Artigianato, noto in passato anche come GP di Larciano, visto che la partenza e l’arrivo sono proprio nel paese in provincia di Pistoia. Una classica ormai storica che si corre sul territorio italiano e che spesso richiama tanti protagonisti del ciclismo mondiale, come dimostra l’albo d’oro, con la vittoria di Ben Healy lo scorso anno o quella di Diego Ulissi nel 2022, senza dimenticare quelle precedenti di Mauri Vansevenant o di Matej Mohoric e Adam Yates. La parte iniziale delè rimasta sostanzialmente invariata rispetto alle edizioni precedenti, con un lungo tratto pianeggiante di quattordici chilometri che verràper quattro volte.