Firenze cantieri e ingorghi | sos stazione e Rifredi Ma l’incubo d’autunno restano sempre i viali

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 – Piazza della Libertà agli esami di riparazione di settembre. Idella Vacs della tramvia utili ad allacciare San Marco aidi circonvallazione dopo un’accelerata primaverile non hanno, come noto, tenuto il passo svelto auspicato dalla precedente amministrazione e così ora il nuovo governo cittadino si trova, dopo aver messo ogni tipo di pressione alle ditte affinché dessero più gas possibile, a incrociare le dita sperando che il sistema viabilità regga. Già in questi giorni, con la città ripartita dopo le ferie d’agosto, qualche intoppo all’altezza del cinema Principe (direzione Donatello) si è registrato. Poca cosa ma d’altronde le scuole sono ancora chiuse e piogge (previste, massicce, per oggi e anche la prossima settimana) non se ne sono viste.