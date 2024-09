Firenze al via la tre giorni dedicata alla rigenerazione urbana nazionale ed europea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 - Performance di arte, musica, teatro, danza, talk, workshop e laboratori: fino a domenica 8 settembre Lumen organizza il festival culturale multidisciplinare Copula Mundi Venti Venti Quattro. Gratuito e itinerante, nasce come evoluzione del festival “Icchè ci vah ci vole”, con l’obiettivo di creare uno spazio per l'espressione di tutte le realtà giovanili emergenti del territorio, proponendo al pubblico un modo alternativo di vivere la cultura e la città , ricco di sperimentazione e contaminazioni. L’ingresso e la partecipazione agli eventi sono gratuiti con la sottoscrizione della tessera annuale associativa. Gli eventi saranno garantiti anche in caso di pioggia.