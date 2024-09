Fantasy I ' Nove prescelti' di Lidia Gargani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Firenze, 4 settembre 2024 - Chi dice che i più giovani non amano scrivere? Sì, c'è un'anestesia dei linguaggi dovuta a un eccesso di digitalizzazione e si studiano i modi per arginare la piaga. Tuttavia il mercato dei libri per bambini e ragazzi è cresciuto nel 2023 in Italia del 2,1% rispetto all'anno precedente – dicono i dati dell'Associazione Italiana Editori, con vendite a prezzo di copertina pari a 291,6 milioni di euro (di cui 273,9 milioni di euro di libri scritti e illustrati e 17,8 milioni di euro di fumetti per under 14). In sintesi: è il 18% di quanto hanno speso gli italiani nelle librerie fisiche e online per l'acquisto di libri nel 2023, esclusa la scolastica e le vendite nella grande distribuzione.. I '' diDunque ‘Il Signore degli anelli’, ‘Guerre stellari’, ‘Harry Potter’, il circolo virtuoso tra romanzi e film.