Deathsprint 66 | disponibile l’ultimo episodio del documentario Behind The Scenes

(Di giovedì 5 settembre 2024) A una settimana dal lancio su PC di66, previsto per il 12 settembre, il team di Sumo Newcastle ha rilasciato l’conclusivo della serie di documentariThe. Questoapprofondisce alcuni aspetti chiave del gioco, tra cui: Il sistema di rischio/ricompensa che definisce ogni gara. La storia dietro il Bachman Media Network. L’importanza dell’HYPE nell’esperienza di gioco. In vista dell’imminente uscita di66, vi invitiamo a rivedere anche gli episodi uno e due, che esplorano i seguenti temi: Le sorprendenti origini dell’escape room66. Il motivo per cui i cloni di66 hanno il 200% di sangue in più rispetto a un normale essere umano. Come i tracciati del gioco sono progettati come delle vere montagne russe. L’assenza di negozi in-game, microtransazioni e pass battaglia.