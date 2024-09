Cava de’ Tirreni si prepara a festeggiare la Madonna dell’Olmo | presentato il programma

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 5 settembre 2024) Presentazione deldei festeggiamenti Ieri, 4 settembre, ade’, è statoildelle celebrazioni in onore della, patrona della città. Alla conferenza hanno partecipato il Sindaco Vincenzo Servalli, il Rettore della Basilica Pontificia Padre Adriano Castagna, il Consigliere delegato alla Cultura Armando Lamberti, il Vicesindaco Nunzio Senatore e gli Assessori Antonella Garofalo (Bilancio) e Annetta Altobello (Attività Produttive). Il Sindaco Servalli ha sottolineato l’importanza di questo evento per la comunità: “Le celebrazioni per la nostra Patrona sono un appuntamento importantissimo per la nostra città. Rappresentano un momento identitario per la nostra comunità.de’si riconosce e si affida da secoli alla protezione della sua Patrona.