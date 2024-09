Capitan Belinelli carica i tifosi | Pronti a rendervi orgogliosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sono circa un migliaio idella Virtus che si sono recati nei padiglioni della Fiera per assistere alla presentazione della nuova squadra. Oltre che essere una formazione ringiovanita rispetto a quella precedente, sembra essere anche più massiccia. In ogni caso, nella sfilata sul palco tutti ricevono parecchi applausi. "Siamo carichi per una stagione che sarà molto lunga – spiega ilo Marco–. Vogliamo creare un bel gruppo, sappiamo che le aspettative sono alte, ma noi vogliano renderei nostri. L’anno scorso non sono arrivati risultati entusiasmanti, ma il clima che si era creato tra squadra e tifoseria è stato qualcosa di unico, quindi vogliamo fare bene per renderei nostri". Il microfono passa poi al coach bianconero Luca Banchi.