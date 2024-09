WWE | Hulk Hogan firma un nuovo contratto pluriennale

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’Immortale rivela i dettagli delaccordo durante un’intervista con Logan Paulha annunciato di averto uncon la WWE, nonostante le recenti controversie che lo hanno coinvolto. L’Immortale ha rivelato i dettagli dell’accordo durante un’apparizione nel podcast Impaulsive di Logan Paul. I termini delha dichiarato: “Hoto undi cinque anni. Avrò 71 anni tra poche settimane. Hoto un accordo quinquennale per le licenze, il merchandising e il ruolo di ambasciatore, nel caso abbiano bisogno di me per qualcosa a WrestleMania. Amo semplicemente farlo. È decisamente diverso.” Il wrestler ha sottolineato come il suo rapporto con la WWE sia cambiato nel tempo, passando dalla collaborazione con Vince McMahon a quella con Nick Khan.