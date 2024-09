' Vite ostaggio della colite ulcerosa' storie di pazienti e tabù da spezzare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Milano, 4 set. (Adnkronos Salute) - "A 20 anni, quando ho ricevuto la diagnosi" di, "non capivo cosa significasse malattia cronica. Il significato di 'per sempre' l'ho imparato sulla mia pelle", racconta Mario, 45 anni. All'inizio, dice Lucia, 32 anni, "odiavo il mio corpo e la mia vita. Passavo le giornate in bagno", "non riuscivo a pensare di avere una vita sociale, figuriamoci una vita di relazione. Nonostante la disperazione, però, sentivo un bisogno più forte di andare avanti, uscire dall'isolamento sociale e dall'imbarazzo". Le fa eco Carla, 53 anni: "Mi spingo oltre i limiti per dimostrare a me stessa che sono normale", "ho perso molti anni a causamalattia", "ho un lavoro stimolante, ma le mie paure rimangono".