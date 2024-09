‘Vite ostaggio della colite ulcerosa’ storie di pazienti e tabù da spezzare

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) – "A 20 anni, quando ho ricevuto la diagnosi" diulcerosa, "non capivo cosa significasse malattia cronica. Il significato di 'per sempre' l'ho imparato sulla mia pelle", racconta Mario, 45 anni. All'inizio, dice Lucia, 32 anni, "odiavo il mio corpo e la mia vita. Passavo le giornate in bagno", "non riuscivo a pensare L'articolodidaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.